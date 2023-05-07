Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 1-1 



MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Abdullah Bora Özkara

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Muhammet Taha, Ba, Metehan (Dk. 46 Metehan), Ayberk, Prib (Dk. 46 Domgjoni), Burak, Gakpa (Dk. 85 Diallo), Kaan, Tabla (Dk. 77 Tabla), Fernandes (Dk. 90+5 Mehmet)

GÖZTEPE: Arda Arslanagic, Atınç, Emir, Tarık (Dk. 62 Yunus Emre), İsmail, Traore (Dk. 80 Hasic), Yalçın, Palmer (Dk. 72 Hikmet), Mamah (Dk. 72 Yasin), Ngalina (Dk. 80 Loue)

GOLLER: Dk. 60 Ayberk (Manisa FK), Dk. 90+7 Loue (Göztepe)

SARI KARTLAR: Yalçın, Loue (Göztepe)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde edip adını Play-Off hattına yazdıran Göztepe, önemli rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile son saniyede attığı golle deplasmanda berabere kaldı: 1-1.

İlk yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, Manisa FK 60'ta Ayberk'le öne geçti. Sarı-kırmızılılar 90+7'de Loue'nin golüyle dengeyi sağladı. Göztepe son dakikada kritik puanla 58 puana yükselip bitime 2 maç kala en yakın rakibi ile arasında 4 puanlık farkı korudu. Manisa FK ise büyük fırsatı kaçırdı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 7'nci Göztepe'yi 5 puan farkla takibini sürdürdü. Göztepe kalan iki maçta evinde Süper Lig peşindeki Çaykur Rizespor ve deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Play-Off potasının bir basamak gerisinde olan Manisa FK ise Tuzlaspor (D) ve Pendikspor maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak.

11'inci dakikada ilk tehlikeli atak Manisa FK'dan geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Muhammet Taha'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada Gakpa'nın ara pasında sağ çaprazda Kaan topla buluştu. Kaan'ın net pozisyonda vuruşunda Arda gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada Manisa FK öne geçti. Kullanılan köşe atışında Gakpa, Göztepe ceza alanına ortasını yaptı. Ayberk'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

69'uncu dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ngalina, kalesini terk eden kaleci Ömer'i çalımladı. Ngalina'nın boş kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına döndü.

74'üncü dakikada serbest vuruşu kullanan İsmail ortasında, Yasin bomboş durumda kafayı vuramadı.

90+7'nci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Emir'in içeri doldurduğu topu Atınç kafayla indirdi. Loue, Atınç'ın pasında voleyle topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-05-07 18:22:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.