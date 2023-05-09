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Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı


Serkan ÖZDEMİRŞevket YILMAZ/ SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir yer üstü maden ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralı olarak hastanede tedaviye alındı. 
Olay, saat 21.00 sıralarında Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir yer üstü linyit ocağında (MATES Madencilik) meydana geldi. Linyit maden ocağı sahasında hafriyat çalışması sınasında toprak kayması meydana geldi. Maden sahasında çalışan 4 işçi, tonlarca toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren, ocakta bulunan işçiler tarafından iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. 1 işçiye ise ulaşılamadı. Kısa sürede ocağı gelen ekiplerin çalışmasıyla adı henüz öğrenilemeyen işçi toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Soma İlçesi Sarıkaya Mahallesinde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri kullanıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİRŞevket YILMAZ
2023-05-09 23:23:06

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