Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 ölü, 3 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa´nın Soma ilçesinde linyit maden ocağında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin Feyyiz Acar olduğu öğrenildi. Olaydan yaralı kurtarılan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Devlet Hastanesi´nde yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)Serkan ÖZDEMİR / SOMA, (Manisa),(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2023-05-10 00:02:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.