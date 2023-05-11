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Yargıtay, 'takdir indirimi' yapılmadığı için Canan'ın katilinin cezasını bozdu

DHA

Yargıtay, 'takdir indirimi' yapılmadığı için Canan'ın katilinin cezasını bozdu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)YARGITAY, Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Canan Çeviren'i (42) öldüren Ferhat İnne'ye (45) verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Kararda; sanığın olaydan sonra sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.
Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.
Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 8 Şubat'ta görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İSTİNAF, KARARI ONADI
Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun bularak, İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
'TAKDİR İNDİRİMİ' YAPILMADIĞI İÇİN BOZDU
Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu. Oy birliği ile alınan kararda; sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, 'takdir indirimi' yapılmaması gerekçe gösterildi.
İnne'nin Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-05-11 11:04:49

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