Turgutluspor direnemedi

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TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ligde kalmayı daha önce garantileyen Turgutluspor, erteleme sınavında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a kolay teslim oldu. Rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip son 2 hafta öncesi 33 puanda kaldı. Son 12 maçta hükmen kazandığı ligden çekilen Kahramanmaraşspor mücadelesi hariç tek galibiyetle yetinen Turgutluspor, kalan 2 karşılaşmasını Gümüşhanespor ve Bayrampaşaspor'la oynayacak. Ligde 26'ncı haftada 2 Nisan'da oynanması gereken Alanya Kestelspor-Turgutluspor maçı rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcusu ve teknik heyeti yaralandığı için ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-05-12 11:07:42



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