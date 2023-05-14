Ambulansla getirilip, sedyede oyunu kullandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yatalak hasta Mehmet Ali Dündar (71), ambulans ile evinden alınıp, sedye ile getirildiği okulda oyunu kullandı.
Kentte oy kullanma işlemleri, saat 08.00'de başladı. Seçmenler, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Felçli Mehmet Ali Dündar oy kullanmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Turgutlu ilçesindeki evinden alınan Dündar, Gazi Ortaokulu'na getirildi. Oy kullanacağı sınıfa da sedye ile getirilen Dündar, görevlilerin yardımı ile oy kullandı. Oyunu kullandığı için mutlu olduğunu belirten Dündar, "Oyumu kullandım, huzurluyum. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur" dedi. Dündar, daha sonra yeniden ambulansla evine bırakıldı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-05-14 11:37:12
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