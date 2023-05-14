Manisa BŞB Play-Off hesabında

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, düşmesi kesinleşen Ayos Konyaspor'u deplasmanda 91-87 yenerken Play-Off umudunu az da olsa korudu. Manisa ekibi bu sonuçla son hafta öncesi 12 galibiyete ulaştı. Manisa BŞB son hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-05-14 12:05:13



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