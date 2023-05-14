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Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı

DHA

Manisa'da CHP ve MHP grup başkanvekilleri oylarını kullandı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da sandığa giden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Manisa'da da saat 08.00'den itibaren sandık başına gidildi. 1 milyon 106 bin seçmen bulunan Manisa'da, 3 bin 573 sandıkta oy kullanılacak. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat ve AK Parti Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu da oylarını kullandı. Yunusemre ilçesindeki Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda, 1386 nolu sandıkta, eşi Zehra Karadeniz ile oyunu kullanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, seçimin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
'KIZIM DA İLK KEZ OY KULLANIYOR'
Eşi Didem Özel ve ilk kez oy kullanacak olan kızı İpek Özel ile oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda, 1161 nolu sandıkta kullanan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bugün farklı bir heyecan var. Bugün bir şeyler olacağı belli. Aylardır, yıllardır siyaset konuşan biri olarak bugün burada siyaset konuşmayacak olmak benim için önemli bir farklılık, önemli bir heyecan. Siyaset konuşmuyoruz ama bugün Anneler Günü, Eczacılar Günü. Eşim Didem ile birlikte oy kullanmaya geldik. O hem eczacı hem anne. Kızım da ilk kez oy kullanıyor. Sandık başında ciddi bir heyecan vardı. Biz bugün rekor bir katılım oranı bekliyoruz" dedi. 
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da eşi Naciye Akçay ile Cemal Ergün Ortaokulu'ndaki 1504 nolu sandıkta oy kullandı. Akçay, "Ülkemizin içinde bulunduğu hedefler bakımından yükselişe geçtiği, dünyanın ufkunda bir yıldız gibi parlayan Türkiye'nin çok önemli bir seçimi gerçekleşiyor. İnşallah 21'inci asır, Türk asrı olacaktır. Milletimizin bu yönde bir irade koyacağını düşünüyorum" dedi.  
Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda, 1167 nolu sandıkta oy kullanan İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat da "Oyumuzu kullandık. Çalışmaları huzurlu bir ortamda gerçekleştirdik. İnşallah bugün de bir sıkıntı olmadan, demokrasiye gölge düşmeden seçimleri bitiririz. Sayımları da ona göre olur" dedi.  AK Parti Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu da oyunu Akhisar ilçesindeki Misak-ı Milli İlkokulu'ndaki 1306 nolu sandıkta kullandı.
HASTALAR AMBULANSLARLA TAŞINDI
Ayrıca Manisa'da yatağa bağımlı  hastalar da sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürüldü. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde 8 gündür yatan diyaliz hastası Ali Mersinli (68) de ambulansla getirildiği okulda sedye ile oy vereceği sandığa götürüldü. Mersinli, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. 4 gün önce sağ bacağı kırıldığı için alçıda olduğunu belirten Cüneyt Ürkmez (40) de koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldi.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-05-14 16:19:18

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