Somaspor'da gözler Basatemür'da



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 57 puanla 7'nci sırada bitirip Play-Off'u son anda kıl payı kaçıran Somaspor'da gözler teknik direktör Burhanettin Basatemür'a çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin 2019 yılından bu yana takımın başında yer alan tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmak istediği ve tarafların görüşmelere başladığı bildirildi. İlk görüşmelerde net bir sonucun alınmadığı, Basatemür ve yönetimin yeni haftada bir kez daha masaya oturacağı kaydedildi. TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşattığı Somaspor'da 143 resmi maça çıkan Burhanettin Basatemur, maç başına 1.67'lik bir puan ortalaması tutturdu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-05-31 11:45:31



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