Manisa FK Alionue Ba´yı bırakmadı

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1´inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezonun çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak´ın yanı sıra futbolcular Edgar Prib ve daha önce kadrodan elenen Adem Büyük´le resmen yollarını ayıran siyah-beyazlılar stoper Alionue Ba ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alionue Ba´nın opsiyon hakkı kulübümüz tarafından kullanılmıştır. Yeni sezonda da bizimle birlikte olacak olan Alionue Ba´ya siyah-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Bu sezon başında transfer olduğu Manisa FK´da 21 maça çıkan 33 yaşındaki Fransız stoper 1377 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-06-01 11:43:11
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