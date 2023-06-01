Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle döndü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkili olan sağanak sele neden oldu, yüzlerce dekarlık üzüm bağı göle döndü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın neden olduğu selde Çınarlı Dere ile Koca Çayı taştı. Yüzlerce dekarlık tarım arazisi sular içinde kalırken, üzüm bağları göle döndü. İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.
Üzüm üreticilerinden Ahmet Tosun, "Manisa Sarıgöl ilçesine yağan yağmurla sel oluştu. Bağların içlerine 10-15 gün girilmesi mümkün olmaz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN
2023-06-01 12:08:23
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