Manisa'da sağanak etkili oldu, üzüm bağları göle döndü (2)

KAPANAN YOL YAPILAN ÇALIŞMAYLA AÇILDI
Manisa´nın Sarıgöl ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, salı günü ŞeyhdavutlarSarıgöl yolunda meydana gelen heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş makineleri ile aynı yola tekrar ulaşıma açarken, yağışın aralıksız devam etmesi sonucu yol tamamen kapandı. ŞeyhdavutlarSarıgöl arasındaki ulaşım tamamen koparken, ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile çalışmayla yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı bildirildi.
Öte yandan, ekili tarım arazilerinin ise su altında kalması dronla havadan görüntülendi. (DHA)Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN
2023-06-02 01:10:12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.