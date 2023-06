Hasta olduğu için bakımevine terk edilmişti, bomba arama köpeği oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, hayvan bakım ve tedavi merkezine, hasta olarak terk edilen 'Belçika Malinois' cinsi köpek, sağlığına kavuştuktan sonra, köpek eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen 5 aylık eğitimle bomba arama köpeği oldu. 'Lidya' ismi verilen köpek, kritik görevlerde yer alacak.

Belçika Malinois cinsi 2,5 yaşındaki köpek, hastalığı sebebiyle, 6 ay önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne terk edildi. Merkez yetkililerin sahip çıktığı köpeğin kuyruğunda tümör tespit edildi. Tümörlü kuyruğu kesilen köpek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince, gözlem altına alınan köpeğe yeniden sosyalleşmesi ve insan ilişkilerinin kazandırılması için sosyalizasyon eğitimi verildi. Eğitim sırasında kabiliyeti fark edilen köpeğe daha sonra koku eğitimi verildi. Köpek eğitim uzmanları Serhan Karabey Doğru, İshak Bilir ve Olkan Çöpoğlu tarafından çanta, araç ve kapalı yerlerde arama eğitimine tabi tutulan köpek, 5 aylık eğitim sürecinin ardından bomba arama köpeği oldu. 'Lidya' ismi verilen köpek, öncelikli olarak belediye bünyesinde, emniyetten talep gelmesi halinde ise kritik görevlerde yer alacak.

Köpek eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görevli köpek eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Lidya barınağımıza bırakıldığında hastaydı. Tedavisini yaptık. Köpeğimizi gözlemledik ve bir ışık aldık. Önce sosyalleşmesi ve insanlarla ilişkisini geliştirmesi için sosyalizasyon eğitimi verdik, daha sonra ise koku arama eğitimi verdik. Çanta, araç ve kapalı yer aramasında hazır hale geldi. Amacımız Manisa'mızın genelinde oluşabilecek tehlikeli durumlarda emniyet güçlerimize destek vermek" diye konuştu.

'CAN DOSTLARIMIZA SEVGİ VE ŞEFKATLE YAKLAŞIYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ise "Bomba araması yapan köpeğimiz Lidya, ilimizde oluşabilecek bir tehdide karşı yetiştirildi. Sorumluluk alanlarımız dahilinde bulunan kapalı alanlar, otoparklarımızda köpeğimiz bomba aramasını yapmaktadır. Ayrıca emniyet güçlerimizden talep gelmesi halinde bizler her zaman göreve hazırız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza sevgi ve şefkatle yaklaşıyoruz, topluma yararlı olmaları için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

