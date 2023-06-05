Manisa BŞB'de Nihat Mala sezonu değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BŞB'de Nihat Mala sezonu değerlendirdi

DHA

Manisa BŞB'de Nihat Mala sezonu değerlendirdi


MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala değerlendirme yaptı. Sezon içinde 5 yıldır takımı çalıştıran Ceyhun Cabadak'la yolların ayrılması kararının kolay olmadığını belirten Mala, Antrenör Hakan Demir'in ise büyük fark yarattığını söyledi. 
Takımı ligde tuttuktan sonra İran Milli Takımı'yla anlaşıp ayrılan Demir'e teşekkür eden Nihat Mala, "FIBA´nın milli maçlarını kulüp sezonu içerisine yerleştiren yeni pencere sistemi ile birlikte artık bir antrenörün hem milli takım hem bir kulüp takımını aynı anda çalıştırmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Hakan hoca ile yola devam etme isteğimiz olsa da iki tarafın da içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle böyle bir ayrılık gerçekleşti" dedi. 
ERGÜN VE ÇAYLAN'A TEŞEKKÜR
Hakan Demir'in yerine görev getirilen Ahmet Kandemir'le daha önce çalışıp başarılı dönemler geçirdiklerini hatırlatan Mala, en büyük hayallerinin yeni sezonda Manisa'yı Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyledi. Nihat Mala, sezon boyunca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Başkan Bora Çaylan'dan büyük destek aldıklarını da belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen ve seven bir yönetici olduğu için zorlu süreçte Başkanımız Bora Çaylan ile birlikte bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi" diye konuştu.
 DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-06-05 12:45:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Tenis ...
Akhisar'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Akhisar'da sahte para operasyonunda 1 kişi yakalandı
Yağışa dayanıklı "Napolyon kirazı"nda ihracat hızlı başladı
YEREL HABERLER Yağışa dayanıklı "Napolyon kirazı"nda ihracat hızlı ...
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk ...
564. Çağlak Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren oldu
YEREL HABERLER 564. Çağlak Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ertuğrul ...
Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu
YEREL HABERLER Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.