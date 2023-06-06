Turgutluspor'da Gülay'ın yerine Erarslan görevde

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor'da yeni yönetim, geçen sezonun sonlarına doğru sportif direktörlüğe getirilen Eray Gülay'ın yerine Sadullah Erarslan'ı görevlendirdi. Kırmızı-siyahlıların altyapısından çıkıp A takımda kaptanlığa kadar ulaşan Sadullah Erarslan, Başkan Gökhan Akın ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı.

Gökhan Akın, imza töreninde, "Kendisine çok güveniyoruz. Başarılı olacağına ve kulübümüze değer katacağına inancım tam. Eski kaptanımız, yeni sportif direktörümüz Sadullah Erarslan'a yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. Erarslan ise, "Altyapısından çıktığım, yıllarca formasını terletip kaptanlığını yapma şerefine nail olduğum kulübüme, yuvama sportif direktör olarak geri dönmek benim için büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2023-06-06 10:53:04



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