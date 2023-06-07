Manisa FK´da Osman Zeki Korkmaz dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK´da Osman Zeki Korkmaz dönemi başladı

DHA

Manisa FK´da Osman Zeki Korkmaz dönemi başladı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü´nde teknik direktörlük görevine getirilen Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlendi. Yalçın Koşukavak'ın yerine teknik direktör olarak anlaşmaya varılan Korkmaz için Fikri Bayrıl Spor Tesisi´nde imza töreni yapıldı. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile karşılıklı imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Osman Zeki Korkmaz, önümüzdeki sezon takımda köklü değişikliğe gideceğini söyledi.
Korkmaz, "Manisa Futbol Kulübü´nün samimi ve kararlı yaklaşımı neticesinde buradayım. Bizi heyecanlandıran şey samimi ve kararlı bir şekilde bizi bu kulüpte görmek istemeleriydi. Bana bu güzel kulüpte çalışma fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Son 50 yılda Ege bölgesinin Türk futbolunda çok önemli bir yeri vardı. Son 15-20 yılda da bu anlamda bir gerileme yaşandığını biliyoruz. Son yıllarda Ege bölgesinde futbol anlamında bir uyanış olduğunu söyleyebilirim. Manisa´da da bu uyanışın Manisa FK ile yaşanıyor" dedi.
"Asıl hedefimiz Manisa´nın futboldaki yeni yüzü Manisa Futbol Kulübü´yle Manisa şehrinin futbol sevgisini ve futbol tarihini buluşturmak" diyen Korkmaz, "Kulübümüzün çok büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız Bu konuda çok iddialıyız. Manisa Futbol Kulübü´nün sahada oynayacağı futbol öncelikle Manisalı futbolseverleri daha sonra da tüm Türkiye´yi etkileyecek ve herkes Manisa Futbol Kulübü´nden bahsedecek" diye konuştu. 41 yaşındaki Korkmaz daha önce geçen sezon İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.
AKTAN'IN GÜVENİ TAM
Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise Osman Zeki Korkmaz'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Aktan, "Yeni sezona yeni hocamızla iddialı bir şekilde girmek istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü olarak üzerine katarak yolumuza devam ediyoruz. Hocamızın futbol anlayışı ve felsefesi bizim futbol anlayışımız ve felsefemize uygun. Bize değer katabilecek, hem bilgi hem de donanım anlamında çok değerli bir hocayla anlaştığımızı düşünüyoruz. Hedefleri ve heyecanı olan bir hocamız. Biz de hedefleri ve heyecanı olan bir kulübümüz. Bir üst lige çıkmak için bu sezon bir anlayış ortaya koyacağız. Bu hocamızın başarılı olacağına inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
19 MAYIS STADI YETİŞECEK
Tadilat çalışmalırının sürdüğü Manisa 19 Mayıs Stadı ile ilgili soruya da cevap veren Mevlüt Aktan, "Stadımız yeni sezona yetişecek. Belki bir iki maç kaçırabiliriz ama yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük çoğunluğu bitti, ufak tefek işler kaldı. Bu sezon kesinlikle orada oynayacağız. Stadıyla, tesisiyle, altyapısıyla Manisa´ya yeni bir heyecan katmak istiyoruz. Yeni stadımıza geçince bazı şeyler de değişecektir. Stat olayı Manisa şehrinin ve Manisa Futbol Kulübü´nün imajı açısından da çok önemli bir olay. İnşallah yeni stadımız da uğurlu gelir. Seyirci anlamında da daha farklı bir atmosfer olacağını düşünüyoruz. Doğru işler yaptıkça ve başarı geldikçe Manisa halkı gerekeni yapıyor, geçmiş yıllarda bunun reflekslerini gördük. Bir üst ligde olmamız herkes için faydalı olacaktır. Türk futbolunda önemli işler yapıyoruz. Bu anlamda herkesten, tüm Manisa halkından, Manisalı futbolseverlerden destek bekliyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan´ın konuşması
Osman Zeki Korkmaz´ın konuşması
DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2023-06-07 15:02:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile ...
Alaşehir'de işitme engelliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyledi
YEREL HABERLER Alaşehir'de işitme engelliler işaret diliyle İstiklal ...
Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü
Manisa'da üzüm bağında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da üzüm bağında silahla vurulan kişi hayatını ...
Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı
YEREL HABERLER Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası, ...
Turgutluspor'da Erarslan'dan açıklama
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Erarslan'dan açıklama
Turgutluspor'da Gülay'ın yerine Erarslan görevde
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Gülay'ın yerine Erarslan görevde
Manisa'da traktörden düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Manisa'da traktörden düşen çocuk öldü
Manisa BŞB'de Nihat Mala sezonu değerlendirdi
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de Nihat Mala sezonu değerlendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.