Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde lastiği patlayan TIR, devrilip kupa kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında İstanbulBursa-İzmir Otoyolu Soma çıkışında meydana geldi. Y.B.'nin (45) kullandığı 33 RA 952 plakalı TIR, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilerek refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada TIR, kupa kısmından alev aldı. Yoldan geçen bazı sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Sürücü Y.B. kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.
Bu arada yangın, cep telefonuyla kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR
2023-06-07 15:04:19
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