Manisa BŞB'de genel kurul yapıldı



MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının yanı sıra 15 branşta 2 bin 400 sporcuyu bünyesinde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un olağan genel kurulu gerçekleşti. Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki genel kurula Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı konuşmada, "Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, izcilikte, eskrimde, karatede, teniste, avcılık ve atıcılıkta tam 15 branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 400 lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla kocaman bir aile oldu" dedi.

Tek liste gidilen yönetim kurulu listesi oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurulda asil üyeliklerini Bora Çaylan, Akif Özer, Ali Caner Vatansever, Engin Altun, Fevzi Açıkel, Gökmen Aytaç, Metin Memiş, Mustafa Pekçetin, Mustafa Yücel, Onur Örenay, Orhan Haşim Elmalı ve Özcan Nalbantlar, Yedek Üyeliklerini ise Yücel Özsoy, Erhan Yavuz, Mehmet Cem Çöllü, Bahadır Belek, Talip Akbaş, Fethi Nazım Obüs, İlhan Emir, Gökhan Aytaç, Tayfun Çaylan, Berkan Kadayıfçılar, Mehmet Toy ve Gökhan Dürgen'in yaptığı yönetim listesi oy birliği ile kabul edildi.

BASKETBOLDA HEDEF AVRUPA

Kongrede, "Manisa'mızın adını her alanda en yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız"

diyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, FIBA'dan Avrupa kupası ile ilgili davet beklediklerini ifade ederek, bu sezon büyük olasılıkla Manisa'yı Avrupa´da temsil edeceklerini söyledi. Çaylan, "6 yıl önce kurduğumuz basketbol şubemizin ikinci ligden Avrupa'nın en zor liglerinden olan Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesini sağladık. Önümüzdeki sezona daha güçlü ve iddialı bir takım oluşturarak daha büyük başarılara imza atmayı, Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-08 11:33:36



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