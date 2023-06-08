Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi



Pendikspor Bodrumspor: 2-1

Onur ATIŞ / AKHİSAR, (DHA)-

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

PENDİKSPOR: Burak Öğür Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 72 Mesut), Görkem Bitin (Dk. 72 Kappel), Regattin, Thuram

BODRUMSPOR: Sousa Imeri (Dk. 67 Burak), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren), Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Samet Yalçın (Dk. 84 Onur), Kenan Özer, Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)

GOLLER: Dk. 29 (P.) Regattin, Dk. 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 39 Hasan (KK) (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Süleyman (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Ali, Hakan, Kenan (Bodrumspor), Kappel, Burak, Mesut, Thuram, Ali Han (Pendikspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım Pendikspor oldu. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor mutlu sona ulaştı ve tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig hedefini tutturan İstanbul temsilcisi maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Pendikspor, 29'da Regattin'in penaltı golüyle perdeyi açarken, 31'de Thuram farkı ikiye çıkardı. Bodrumspor 39'da skoru 2-1 yaptı ancak Süleyman'ın 62'de kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, zafer Pendikspor takımının oldu.

16'ncı dakikada Bodrumspor mutlak golü kaçırdı. Kenan'ın ara pasında kaleci Burak'la karşı karşıya kalan Celal, kaleciye çalımını attı. Celal'in boş kaleye vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

22'nci dakikada Regattin'in ortasında arka direkte Hasan topa gelişine sert vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı gitti.

27'nci dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Ahmed'in sağ kanattan ortasında top Ali Aytemur'un eline çarptı, hakem Abdulkadir Bitigen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

29'uncu dakikada Regattin penaltı atışını gole çevirdi ve Pendikspor öne geçti: 1-0.

31'inci dakikada Pendikspor farkı ikiye çıkardı. Soldan gelişen atakta Regattin'in ortasında Thuram kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 2-0.

39'uncu Bodrumspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Celal'le birlikte topa müdahale eden Pendiksporlu Hasan ters bir dokunuşla kendi ağlarını havalandırdı: 2-1.

62'nci dakikada Bodrumspor 10 kişi kaldı. Görkem ile girdiği ikili mücadele sonucunda rakibine sert müdahalede bulunan Süleyman direkt kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

71'inci dakikada Eren'in ortasında Umar kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Pendikspor Süper Lig'e yükseldi.

Mücadele Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve İstanbul ekibi Süper Lig'e yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Onur ATIŞ

2023-06-08 22:18:11



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