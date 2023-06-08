Pendiksporlu taraftarlar sahaya girdi

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup edip Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar maç bitiminde sahaya girdi.

Akhisar Spor Toto Stadı'nda takımlarını destekleyen Pendiksporlu binlerce futbolsever, 90 dakika bitiminde sahaya atladı. Büyük sevinç yaşayan Pendiksporlular uzun süre sahadan çıkmadı. Yapılan anonslara da aldırış etmeyen taraftarlar, bir süre sonra tribünlere çıktı ve ardından kupa törenine geçildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Onur ATIŞ

2023-06-08 22:40:40



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