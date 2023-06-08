İsmet Taşdemir: Oyuncularımızla gurur duyuyorum



Onur ATIŞ / AKHİSAR, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselemeyen Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Taşdemir, "Çok farklı hedeflerle yola çıktığımız bu sezonda kendimizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik, bize güvenenleri mahcup etmedik. Maçta sadece 5 dakikalık bir süre oyundan koptuk. Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi, eksik oynamamıza rağmen 4 pozisyon bulduk. Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığında keşke onlara Süper Lig sevinci yaşatsaydık. Kulübümle görüşmeden başka takımla görüşmem. Birinci Lig finalini neden Birinci Lig hakemi yönetmiyor. Ben Birinci Lig'de Süper Lig hakemi istemiyorum. Bu akşam iyi bir yönetim yoktu" dedi.

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-İsmet Taşdemir'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Onur ATIŞ

2023-06-08 22:52:59



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