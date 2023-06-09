Hayvanlarını otlatmaktan dönerken üzerine yıldırım düştü

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, hayvanlarını otlatmaktan dönen Şerif Kirli (32), evine 100 metre kala üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif Kirli, dönüşte sağanağa yakalandı. Evine 100 metre kala, Kirli´ye yıldırım isabet etti. Yaralanan Kirli, komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Kirli, kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Şerif Kirli, bu sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-09 14:15:36



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