Manisa'da sağanak sele neden oldu; yollar çöktü, araçlar çamura saplandı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yollarda çökme oluştu. Bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü.

Demirci ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düştüğü ilçede 1,5 saat süren sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Doğal gaz çalışması için kazılan yollar suyla doldu. Yağış nedeniyle yamaçlardan sel sularıyla gelen çamur ve molozlar trafiği olumsuz etkilerken, park halindeki çok sayıda araca da zarar verdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar çamura saplandı. Çamura saplanan araçlar zincir bağlanarak çekilirken, yollarda çökme de meydana geldi. Çökme nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil, vatandaşların yardımı ve iş makinesiyle saplandığı çukurdan çıkarıldı. İlçede yağış nedeniyle altyapı da zarar görürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel sularının çekildiği ilçede temizlik ve onarım çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Demirci Ersan ERDOĞAN

2023-06-09 18:35:26



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