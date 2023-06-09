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Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızının mezuniyet törenine katıldı

DHA

Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızının mezuniyet törenine katıldı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat´ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut´un 13 yaşındaki kızı Alya Savut´u ortaokul mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı teknik adam, gösterdiği vefa hareketiyle büyük takdir topladı. 
Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay´ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında günlerce umutlu haber beklenen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut´un da hayatını kaybettiği belirlendi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, vefa örneği göstererek Taner Savut´un Bahçeşehir Okulları´nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi kızı Alya Savut´u mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Törende Volkan Demirel´in Alya Savut için konuşma yapması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Alya Savut´un aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası Cansın Savut ve annesi Pınar Savut da törende yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-06-09 18:54:45

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