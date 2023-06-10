Turgutluspor'da tesisler bakımda



TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig'deki Manisa temsilcisi Turgutluspor'da sezon bittikten sonra Turgutlu Belediyesi Spor Tesisleri bakıma alındı. Tesislerde teknik heyet ve futbolcuların konakladığı odaların yanı sıra çim sahalara da ara ekim yapılıyor. Sportif Direktör Sadullah Erarslan, "Yeni sezon öncesi gerek teknik heyet ve futbolcularımızın konakladığı odalar gerekse takımımızın antrenman yaptığı sahalar Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın´ın talimatları sonrası bakıma alındı. A´dan Z´ye yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Teknik heyetimiz ve futbolcularımıza daha konforlu bir yaşam ve çalışma alanı yaratmak için çalışıyoruz. Her şey Turgutluspor için. Buradan Belediye Başkanımız Çetin Akın´a, tesislerimizin bakımı için verdiği destekten dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-06-10 10:40:08



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