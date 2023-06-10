Manisa FK Ayberk'i 1 sene daha oynatmak istiyor



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün geçen sezon vitrine çıkarır çıkarmaz ilk 11'e monte ettiği genç stoper Ayberk Karapo'ya Süper Lig ve Avrupa'dan ciddi teklifler gelirken, siyah-beyazlıların teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın futbolcuyu 1 sezon daha takımda görmek istediği belirtildi. Geçen sezon ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Ayberk, 31 lig maçında forma giyip tüm dikkatleri üzerine çekti.

İstikrarlı bir sezon geçiren 18 yaşındaki futbolcu için teknik ekip mutlaka kalmalı raporunu yönetime sundu. Yeni sezonda direkt Süper Lig'i hedefleyecek Manisa FK, iskelet kadroyu korumak isterken, kurmayların Ayberk'le de görüşeceği kaydedildi. Ayberk'in de gelişimi açısından 1 sene daha 1'inci Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ardından Süper Lig ya da Avrupa'ya transfer olmak istediği kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-10 10:48:01



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