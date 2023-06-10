Manisa´ya şehit ateşi düştü

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü´nden geçici olarak görevlendirildiği Hatay´da, meslektaşı Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak şehit edilen komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın, Manisa'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit komiser yardımcısının Keçiliköy Mahallesi'nde yaşayan babası Hasan Hüseyin Sarıkaya (64) ve annesi Saniye Sarıkaya'ya (59) acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenince rahatsızlanan Hasan Hüseyin Sarıkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evinin kapısının önünde gözyaşlarını tutamayan halası Ummuhan Sarıkaya'yı ise yakınları teselli etti.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi süren şehit Sarıkaya'nın cenazesinin, yetişmesi halinde yarın öğlende eşinin memleketi Kırklareli'nde öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-10 15:48:08



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