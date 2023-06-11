Akhisarspor eski teknik direktörü Şentürk Karabak'tan sitem 

AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da iki yıl sözleşmesi olmasına rağmen görevinden ayrılan teknik direktör Şentürk Karabak yönetime sitem etti.
Karabak, yaptığı açıklamada, "Sayın yöneticiler böyle uygun görmüş o yüzden ayrılma kararını bildirdiler. Bizim gitmemiz etik olmadı" dedi.
Teknik adamın ifadeleri şöyle;
"Akhisarspor yönetimi bizlerle gelecek sezon çalışmayacaklarını iletti, biz de böyle bir açıklama yapmayı uygun gördük. Bunu halkımız bilsin, bunu herkesin bilmeye hakkı var. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda karşılıklı anlaşarak ayrıldığımız kulüp tarafından beyan edildi. Biz karşılıklı anlaşarak ayrılmadık, öncelikle onu söyleyeyim. Sayın yöneticiler böyle uygun görmüş o yüzden ayrılma kararını bildirdiler. Bizim gitmemiz etik olmadı."DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR
2023-06-11 12:46:29
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