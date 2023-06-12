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Manisa'da bağ evinin kapısına asılı ölü köpek bulundu

DHA

Manisa'da bağ evinin kapısına asılı ölü köpek bulundu


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir bağ evinin bahçe kapısına asılmış, ölü köpek bulundu. Köpeğin fotoğrafının, Turgutlu Hayvan Hakları Derneği Başkanı (TURHAKDER) Seyhan Sallıtepe Karaduman tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme, jandarma da sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.
Turgutlu Ovası, Arpalık mevkiindeki bir bağ evinin bahçe kapısında, bu sabah iple asılı bir ölü sokak köpeği olduğunu gören çevredekiler durumu TURHAKDER Başkanı Seyhan Sallıtepe Karaduman ile  Manisa Hayvanları Koruma Derneği'ne (Manisa HAKDEM) bildirdi. Karaduman, arka bacaklarından kapıya asılı köpeğin fotoğrafını derneğin sosyal medya hesabından, "Maalesef bugün bu çok üzücü görüntüyle karşılaştık. Turgutlu Arpalık mevkiinde bir çiftlik evininin kapısına asılı bir can. Kim yaptı neden yaptı bilinmiyor. Gören vatandaş fotoğraflayıp bize ulaştırdı. Ben bu görüntüyü yayınladığım için çok üzgünüm, konu hakkında tüm kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Bölgedeki kameraların incelenerek bunu yapanların ortaya çıkmasını istiyorum. Düşünün bugün bu canlara bunu yapanlar yarın insanlara neler yapmaz" notuyla paylaştı.
Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu paylaşıma sosyal medyada çok sayıda tepki gelmesi üzerine harekete geçip, inceleme başlattı. Jandarma, köpeği öldürüp, bahçe kapısına asan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışmalara başladı. Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-06-12 18:14:16

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