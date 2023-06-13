Manisa merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 57 gözaltı



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA merkezli 5 ilde, jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Konya ve Osmaniye'de kaçakçılık yaptıkları belirlenen 57 şüpheliye yönelik 53 ayrı adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 20 tabanca, 15 av tüfeği, 40 fişek, 14 bin 394 mermi tarihi eser niteliği taşıyan 4 sikke, 80 kilo 800 gram kaçak tütün, çeşitli türlerde uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanırken, 55 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2023-06-13 17:00:39



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