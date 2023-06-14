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Kampanyası tamamlanıp, tedavisine başlanan SMA'lı İrem Nur'dan sevindiren haber

DHA

Kampanyası tamamlanıp, tedavisine başlanan SMA'lı İrem Nur'dan sevindiren haber


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalanan, toplanan yardım parasıyla Dubai'de tedavi olan İrem Nur Çakto (2) sağlığına kavuştu. Gün geçtikçe aldığı fizik tedaviyle güçlenen İrem Nur'un akranları ile koşup, oynayacağı günü iple çektiğini belirten annesi Ceyla Çakto, "İrem Nur, artık 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyorsa bu hayırseverlerin sayesinde. Bir evladı annesine bağışladınız" dedi.
Turgutlu'da yaşayan Ümit-Ceyla Çakto çiftinin ilk çocukları İrem Nur Çakto, henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. İrem Nur bebek için, 2021 yılının mayıs ayında yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izni ile başlatılan kampanyaya başta Manisa olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Yaklaşık 18 ay sonra İrem Nur bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Geçen yıl kasım ayında Dubai'ye götürülen İrem Nur bebeğe gen tedavisi ilacı uygulandı. Fizik tedavi süreci devam eden İrem Nur bebek sağlığına kavuştu. Bağlı olduğu cihazdan kurtulan İrem Nur, konuşabiliyor, oturabiliyor, destekle ayakta durabiliyor.
'BİR EVLADI ANNESİNE BAĞIŞLADINIZ'
İrem Nur'un kaslarının güçlenmesinin ardından akranları ile koşup, oynayacağı günü iple çektiğini belirten ve kızının sağlığına kavuşmasında yardım eden ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ceyla Çakto, "Çok şükür yardımlarla İrem Nur sağlığına kavuştu. Cihaza bağlıydı ve başını dahi kaldıramıyordu. Aldığı fizik tedavi ile gün geçtikçe güçleniyor. Artık oturabiliyor, şu an destekle ayakta duruyor. İnşallah yürüdüğü ve koştuğu günleri de göreceğiz" dedi.
Ceyla Çakto, "İrem Nur benim ilk ve tek evladım. Kızım İrem Nur, artık 'Anne' ve 'Baba' diyebiliyorsa bu hayırseverlerin sayesinde. Özellikle anneler bu kelimeyi dört gözle bekliyor. 'Anne' deyişi beni mutlu ediyor. Annelik duygusunu bana yaşattığı için mutluyum. Bir evladı annesine bağışladınız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN
2023-06-14 10:14:30

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