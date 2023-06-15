Kamyonun çarpıp sürüklediği otomobilin sürücüsü mucize eseri yaralı kurtuldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, kamyonun arkadan çarpması sonucu demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Eroğlu (50), itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 22.40 sıralarında Yunusemre ilçesi Menemen-Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Özcan Türk yönetimindeki 35 ASG 114 plakalı konteyner yüklü kamyon, önünde giden Ramazan Eroğlu (48) yönetimindeki 45 DZ 768 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bir süre kamyonun sürüklediği otomobil demir yığını haline dönüşürken, sürücü Eroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mucize eseri kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Eroğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Eroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Türk ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapanan Menemen-Manisa yolu araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-06-15 03:53:52
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