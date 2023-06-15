Manisa BŞB'de kaptan takımda kaldı



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ligde kalmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferin startını verip kaptan Mustafa Baki Görür'le yeniden anlaştı.

Manisa'da çok mutlu olduğunu belirten 35 yaşında, 2.06 boyundaki forvet, "Umarım basketbolu bırakana kadar burada oynarım. Geçen sezon ortasından itibaren yakaladığımız havayı umarım bu defa baştan yakalar ve taraftarlarımızı yine mutlu ederiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-15 10:52:22



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