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Bağ evinde kapıya asılı bulunan köpek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

DHA

Bağ evinde kapıya asılı bulunan köpek soruşturmasında 2 şüpheli serbest


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir bağ evinin bahçe kapısına asılmış olarak bulunan ölü köpekle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan 2 kişiden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başsavcılık açıklamasında şüphelilere ait 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada köpeğin ölümüyle ilgili herhangi bir delil ve bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Turgutlu Ovası, Arpalık mevkisindeki bir bağ evinin bahçe kapısında, geçen 12 Haziran sabahı iple asılır ölü bir sokak köpeği olduğunu görenler durumu TURHAKDER Başkanı Seyhan Sallıtepe Karaduman ile Manisa Hayvanları Koruma Derneği'ne (Manisa HAKDEM) bildirdi. Karaduman, arka bacaklarından kapıya asılı köpeğin fotoğrafını derneğin sosyal medya hesabından, "Maalesef bugün bu çok üzücü görüntüyle karşılaştık. Turgutlu Arpalık mevkisinde bir çiftlik evininin kapısına asılı bir can. Kim yaptı neden yaptı bilinmiyor. Gören vatandaş fotoğraflayıp bize ulaştırdı. Ben bu görüntüyü yayınladığım için çok üzgünüm, konu hakkında tüm kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Bölgedeki kameraların incelenerek bunu yapanların ortaya çıkmasını istiyorum. Düşünün bugün bu canlara bunu yapanlar yarın insanlara neler yapmaz" notuyla paylaştı.
Söz konusu paylaşıma sosyal medyada çok sayıda tepki gösterilirken, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Jandarma, köpeği öldürüp, bahçe kapısına asan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bu kapsamda, şüpheli olarak 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1´i jandarmadaki işlemlerinin ardından diğeri ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turgutlu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim tarafından yaptırılan incelemelerde, hayvanın öldükten sonra kapıya asıldığı tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmalar neticesinde, olayın faili olduğu değerlendirilen S.Y. ve B.G.'ye ait 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, söz konusu hayvanın ölümü ile ilgili olabilecek herhangi bir delil ve bulguya rastlanmamıştır. Dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, mevcut delil durumu göz önüne alınarak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan S.Y., kolluktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan B.G. ise gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesinin ardından yine mevcut delil durumu göz önüne alınarak adli kontrol talebiyle Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol tedbirlerine hükmedilirken bu haliyle soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-06-15 20:10:22

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