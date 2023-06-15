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Eski eşini öldürüp intihar etti

DHA

Eski eşini öldürüp intihar etti


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kısa süre önce boşandığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) tabancayla vurup öldüren İsmet Dalmış (35), daha sonra aynı silahla kendisinin başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kısa süre önce boşanan ve bir çocukları bulunan Şükran Dalmış ile İsmet Dalmış sokak üzerinde tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İsmet dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşine art arda ateş etti. Şükran Dalmış, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İsmet Dalmış, olay yerinden birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.
Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsmet Dalmış'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralı olduğu saptanan Şükran Dalmış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şükran Dalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde hayatını kaybeden İsmet Dalmış ve Şükran Dalmış savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-06-15 22:11:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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