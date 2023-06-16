Manisa BŞB'den ilk imza



MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde kaptan Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise ilk imzayı Darüşşafaka'dan pivot Berka Atar'a attırdı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan 24 yaşında, 2.10 boyundaki milli oyuncu, Manisa ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa BŞB, Berke'nin imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi´nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 210´luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Berke Atar´a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-16 10:48:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.