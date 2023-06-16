Manisa FK'da arayış sürüyor



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanacak Manisa Futbol Kulübü, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Balıkesirspor, Sivasspor ve Erzurumspor'dan sonra son olarak Pendikspor'da da Play-Off şampiyonluğu yaşayan stoper Hasan Hatipoğlu ve Süper Lig'de 3 sezonda 40 gol atan Konyaspor'un Senegalli forveti Mame Diouf ile sözleşme imzalamaya yakın olan Manisa ekibinin Liberyalı forvet Mohammed Kamara ile de görüştüğü öğrenildi. Türkiye'de daha önce Menesenspor ve Hatayspor'da oynayan 26 yaşındaki Kamara, geçen sezonu Hapoel Haifa'da geçirdi. Manisa FK teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ı getirmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-16 10:59:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.