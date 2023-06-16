Akhisarspor'da Yanar dönemi

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Şentürk Karabak'la yollarını sürpriz şekilde ayıran Akhisarspor, takımı İlker Yanar'a emanet etti. Yönetim, kulüpte daha önce 2005 ile 2010 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapan, birçok kulüpte antrenör olarak çalışan 52 yaşındaki Yanar'la anlaşma sağladı. Yanar, son olarak Boluspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-06-16 11:30:07



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