Somaspor Burhanettin Basatemür'le devam edecek

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor, sözleşmesi biten Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 2019 yılından bu yana başında olan tecrübeli teknik adamla 1 senelik daha sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İmparator ile yola devam. Kulübümüz Teknik Direktörümüz Burhanettin Basatemür ile görüşmeler neticesinde 2023-2024 sezonu için tekrar anlaşmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olsun" denildi.
TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşattığı Somaspor'da 143 resmi maça çıkan Burhanettin Basatemür, maç başına 1.67'lik bir puan ortalaması tutturdu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-06-17 11:39:08
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