Akhisar´da cadde ve sokakları göle döndü



Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Akhisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün dün Manisa için yaptığı sağanak yağış uyarısı bugün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler su birikintisi içerisinde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için dükkanlarını kapattı. Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı.

Öte yandan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´nde de su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2023-06-18 21:24:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.