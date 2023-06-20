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Akhisarspor'da Yanar imzayı attı

DHA

Akhisarspor'da Yanar imzayı attı


AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekibi Akhisarspor'da yeni sezon öncesi Şentürk Karabak'la yolların ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine getirilen İlker Yanar, resmi sözleşmeyi imzaladı.
Yanar'ın imza törenine Başkan Özay Alkan ve yönetimi de katıldı. Törende İlker Yanar ve yardımcıları Görkem Güngör, Kaleci Antrenörü Tolga Büyükkale, Oğuz Sabankay ve Hüsnü Koşaner, 1 yılı opsiyonla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte 2006-2011 yılları arasında 5.5 sezon Atilla Özcan'ın yardımcılığını yaparak takımın 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e çıkmasına katkı sağlayan Yanar, 12 yıl sonra evine döndüğünü söyledi. 
İlker Yanar, "Burada daha önce 6 yıla yakın bir süre görev yaptım. Yıllar sonra kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel günler yaşamıştık, büyük başarılar elde etmiştik. Umarım bu imza başarıların yakalanması adına bir başlangıç olur. Taraftarımızla beraber bütünleşerek o eski günlerin tekrar yaşanabileceğine inandığımız için buradayız" dedi.
Yanar ve ekibine başarı dileyen Başkan Özay Alkan ise, yaz döneminde transfer yasağını kaldırmak için uğraşacaklarını, isim hakkı sponsorluğu konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-06-20 10:38:31

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