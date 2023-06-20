Manisa BŞB'de Berkay 1 yıl daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferin hızlı kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Berkay Sinirlioğlu'nun sözleşmesini uzattı. Son 2 sezondur TBL ve Süper Lig'de Manisa ekibinde oynayan 29 yaşında, 1.93 boyundaki guard Berkay, 1 yıl daha kulüpte forma giyecek. Manisa BŞB iç transferde daha önce Mustafa Baki Görür, Sinan Sağlam ve Pako Cruz'la da anlaşmıştı. Manisa ekibi dış transferde ise resmi olarak Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'ı aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-20 11:00:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.