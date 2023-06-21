Turgutluspor'un stadı bitiyor



TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de yer alan Turgutluspor, yapımı 10 yıldır devam eden yeni stadına bu sezon kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 10 bin kişi kapasiteli Turgutlu Stadyumu´nda sona gelindi. Koltukları monte edilen, sahanın çimleri yerleştirilen stadın ışıklandırması da bitti. İnce işleri kalan stadın yeni sezona yetiştirilmesi için girişimler başladı. Çalışmaların sona gelindiğini belirten Başkan Gökhan Akın, "Taraftarlarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin yapımının tamamlanmasını merakla beklediği Turgutlu Stadyumu´nda her şey yolunda gidiyor" dedi.

Başkan Akın, "Koltukları takılan, çimleri serilen ve son olarak ışıklandırılması da yapılan stadımızda ince işler kaldı. Turgutlu halkımızın yeni mabedimizle buluşması için girişimlere başladık. Bu stat hem Turgutlu için hem de Turgutluspor için büyük önem taşıyor. Bu stadın tamamlanması hem şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak hem de biz yeni stadımızda yeni hedeflere taraftarımız ile birlikte yürüyeceğiz. Stadımızın yeni sezona yetişmesi için tüm yetkililer elinden gelen gayrete gösteriyor. Tüm yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu.

ÖNCE SALON AÇILDI

Turgutlu'da mevcut 7 Eylül Stadı'nın arazisi karşılığı ihale edilen spor kompleksinde ilk etapta 15 milyon TL maliyetle yapılan 2 bin 300 kişilik Yıldırım Beyazıt Spor Salonu tamamlanarak 2016 yılında açıldı. İlk etapta 65 milyon TL'ye mal olması beklenen yeni stadyumda ise aradan geçen süreçte oluşan maliyet farkı nedeniyle inşaat süreci uzadı. UEFA standartlarına uygun bir şekilde yapılan stadyumda basın odaları, VIP salonu ve localar, 5 kulvardan oluşan atletizm pisti de bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-06-21 10:58:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.