Manisa FK'da Kadir tamam

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için girişimlerini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün Denizlispor'dan boşa çıkan stoper Kadir Kurt'la anlaştığı öğrenildi. Geçen sezonu TFF 2'nci Lig'de Somaspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Kadir, 33 maçta görev yaptı. Kadir, 2021-2022'de yine kiralık olarak oynadığı Fethiyespor'da ise 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-21 11:18:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.