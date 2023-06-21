Manisa FK'da Kadir tamam

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için girişimlerini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün Denizlispor'dan boşa çıkan stoper Kadir Kurt'la anlaştığı öğrenildi. Geçen sezonu TFF 2'nci Lig'de Somaspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Kadir, 33 maçta görev yaptı. Kadir, 2021-2022'de yine kiralık olarak oynadığı Fethiyespor'da ise 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-06-21 11:18:27
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