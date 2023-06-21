Manisa BŞB'de Bruinsma gitti

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferde hızlı hamleler yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li uzun forvet Evan Bruinsma'yla yollarını ayırdı. Geçen sezon 8.8 sayı, 3.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele eden Bruinsma, ligde eski takımı Onvo Büyükçekmece'ye döndü. ABD'li oyuncu 2021-2022 sezonunda da İstanbul temsilcisinde oynamıştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-06-21 11:19:26



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