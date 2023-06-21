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Manisa'da amca ve yeğenlerinin arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Manisa'da amca ve yeğenlerinin arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı


Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca ile iki yeğeni arasında çıkan silahlı kavgada Barış Gülmez (49) yaşamını yitirdi, amcası Meşur Gülmez (61) yaralandı. Jandarma, olayın ardından yeğenini öldüren Meşhur Gülmez ile onu yaralayan diğer yeğeni Ahmet Gülmez'i (50) gözaltına aldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Salihli'ye bağlı kırsal Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Dombaylı Mahallesi'nde oturan Meşur Gülmez ile aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan yeğenleri Barış Gülmez ve Ahmet Gülmez arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Meşur Gülmez, yeğeni Barış Gülmez'i av tüfeğiyle ateş açıp, yaraladı. Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet Gülmez de tabancasıyla amcasına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Barış Gülmez ile amcası Meşur Gülmez ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası Barış Gülmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, tedavisi tamamlanan Meşur Gülmez ve ile onu yaralayan yeğeni Ahmet Gülmez'i gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2023-06-21 19:42:14

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