Manisa'da orman yangını

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Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Soma'nın kırsal Beyce Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su tankeri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2023-06-22 15:34:55



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