Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2) 

ALEVLERİN ÇEVREDEKİ TESİSLERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI
Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yanan tesisten yayılan dumanla, gökyüzü sihaya büründü. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, rüzgarın yönüne göre alevlerin diğer tesislere de sıçramaması için itfaiye ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını söyledi. Vali Karadeniz, alevlere 37 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 iş makinesi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 92 personelle müdahale edildiğini belirtti. Söndürme çalışmalarını Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ekiplerinin destek verdiği de kaydedildi.
Bu arada geri dönüşüm tesisi çevresinde toplanan ve söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. (DHA)Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-06-22 19:15:30
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