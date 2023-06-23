Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)



MANİSA'DAKİ YANGIN 8'NCİ SAATİNDE

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Alevler geceyi aydınlatırken, gündüz saatlerinde 37 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 iş makinesi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 92 personelin müdahale ettiği yangına, çevre ilçe ve illerden de destek geldi. Şehzadeler ve Saruhanlı ilçe belediyelerinin de desteğe geldiği yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, havanın kararması ile havadan müdahale sona erdi. Takviye ekiplerle itfaiye aracı 52'ye, 12 su tankeri ve 7 iş makinesine çıktı. 85 dönümlü arazi üzerine kurulu tesisin tamamı yanarken, itfaiyenin dikkati yüzlerce tavuk ve horoz yanmaktan kurtuldu. Yangının ulaştığı kümese ulaşan ekipler, 350'ye yakın tavuk ve horozu, kırdığı duvardan tahliye etti, 1 tavuk öldü. Tavuklar, tesis çalışanları tarafından şirkete ait araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-06-23 00:16:32



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