Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (4)MANİSA'DAKİ YANGIN 14'ÜNCÜ SAATİNDEManisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangında 14'üncü saat geride kaldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA) Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-06-23 07:04:32
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